台南牛肉文化節11日登場，推出六牛大順活動主題。(劉秀芬攝)

台南牛肉文化節11日登場，邀請法國藍帶協會廚藝獎章大廚陳明平及金牌大廚李耀正帶來廚藝秀。(劉秀芬攝)

台南牛肉料理聞名全國，為推廣在地美食，台南市自2004年起舉辦「台南牛肉」相關活動，今年牛肉文化節將於11日在善化啤酒觀光工廠熱鬧登場，當天將提供千份牛肉湯免費供民眾品嘗，市長黃偉哲今天上午為活動宣傳，當場宣布加碼200份牛肉乾銅板價搶購，原價250元的台灣本土牛肉乾只要50元就可以買到。

黃偉哲表示，台南肉品市場的本產牛肉是品質最好，而且紅到全國，許多北部餐廳及老饕都指名要吃台南每天新鮮直送的溫體牛肉，因此市府特地在善化啤酒廠推出台南牛肉文化節，除了讓民眾知道好吃的牛肉來自台南、來自善化，歡迎大家一起到善化參加台南牛肉文化節，更可順道採買當季胡麻產品。

台南牛肉文化節今年推出六牛大順活動主題，包括「美味牛」提供1000份牛肉湯，民眾只要捐出兩張當月份統一發票就能免費兌換試吃；「料理牛」由法國藍帶協會廚藝獎章大廚陳明平及廚神杯金牌大廚李耀正帶來廚藝秀；「動感牛」邀請台南原住民洄瀾舞集、善化在地社團及街頭藝人帶來精彩演出。

此外，「好禮牛」準備多項家電、好禮的超牛摸彩，在活動當天全數送出；「老饕牛」食記募集、鼓勵民眾分享心中最讚的台南牛肉湯，還有機會獲得200元超商禮券；「雪拼牛」好逛好買的最牛市集熱鬧開張，活動當天上午10點半，原價250元的台灣本土牛肉乾只要50元就可以買到。

活動現場不僅有精彩的舞台表演、超牛摸彩、最牛市集，也規畫適合小朋友遊玩的萌牛闖關遊戲，過關就贈送小牛彩繪撲滿，歡迎家長帶著孩子一起同樂。

善化區長方澤心表示，這次活動結合善化特色，在活動前就釋出微電影「善化好味道」，推廣台南獨特的清燙牛肉，也藉此機會推廣善化牛墟文化，歡迎民眾到牛墟體驗正港的農民市集，公所更自製「善化國產牛肉店家地圖」全攻略供免費索取，方便民眾到善化按圖索驥品嘗美味的牛肉湯。