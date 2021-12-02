羅志祥正式回歸，今宣布將「獨家」坐鎮花蓮跨年壓軸！他的經紀人小霜表示，其實今年跨年有很多縣市來邀約，但團隊很重視這次演出，加上以往小豬每年暑假都會回花蓮見粉絲，因此把最重要的復出秀獻給小豬的家鄉，；羅志祥則開心表示：「心情很興奮也很期待迎接2022的新舞台。」相約屆時與粉絲們好好相聚近距離互動，不忘呼籲粉絲：「雖然疫情逐漸恢復，但也不要掉以輕心 ，還是要做好防疫措施，常洗手、戴口罩。」

花蓮今年跨年主打「全台最長」為期6天、「組數最多」超過60組巨星偶像輪番上陣，且「含金量最高」包含金鐘、金曲、金馬、金音獎得主歌手，更多精彩卡司陣容將陸續公布；挾帶王者氣勢，羅志祥重磅回歸樂壇，日前釋出全新單曲〈TRAP GAME〉，推出後樂迷好評不斷、給予大家更多的正能量，對於音樂好成績，他感謝表示：「謝謝大家喜歡 也讓我更有信心去創作之後的音樂。」

久違舞台Live演出，羅志祥今年不趕場、獨厚鎖定花蓮，粉絲們早已殷殷期盼了許久，紛紛要手刀動員搶購火車票、訂住宿飯店；追問能否搶先透露一點點演出內容？羅志祥預告：「這次除了帶來新歌之外，我為大家準備的都是我經典的快歌，希望可以嗨翻花蓮。」至於新年希望，小豬則許下：「2022希望大家一切都好，平安健康。」