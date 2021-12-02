當感情定下來、當有了自己的家庭羈絆，全球人壽提醒一定要檢視保單四件大事，一是職業類別或除外約定是否已改變；二是保費支出比例是否合理；三是保單的保障是否符合現在需求；四是舊保單受益人需不需要變更。

歲末年終，許多人也許會想定下來、或換份更安定的工作，亦或是趁著有年終獎金要理財或增加保障，全球人壽提醒此時不妨檢視保單四件大事，將保單從60分拉高到80分。

第一就是舊有保單投保時可能職業類別不同，亦或有除外或加費約定，例如年輕時可能追求變化或自由的工作，可能是出租車司機、空少或空姐、救生員等，在投保意外險（即傷害險）時費率會比較高，但若是改換成內勤、家庭主婦時，舊有保單記得要去更換職業類別。

全球人壽亦表示，例如女性投保健康險（即醫療險）時，可能被註記有子宮肌瘤，或男性被註記尿道結石等，後續治療痊癒可以取得醫生證明，消除保單註記，未來再出現同類病症需要理賠時，才不易發生問題。二是成家立業、有小孩後，要注意保費支出比率，全球人壽表示，很多家庭將大量保費集中在小朋友身上，將小孩的保單買滿買好，但家庭經濟支柱的父親可能只有10％、媽媽20％，建議還是要從家庭經濟風險，去分配保費支出。

三是很多保單從年輕繳到結婚，每年固定繳保費，卻忘了檢視這些保單是否還符合現在的保障需求，是否要增加醫療或其他保障，全球人壽建議要將將保單依身故保障、醫療、退休等分類好，隨時可檢視，申請理賠時亦會比較清楚。

四是保單受益人，年輕時保單受益人可能是父母，但成家後，需要照顧的人變動，甚至有人是二婚，都要檢視受益人是否需要變更。

全球人壽表示，很多人從單身、頂客家庭到小家庭、三明治家庭等，建議保單最好每年檢視，調整許多可能忽略的細節，才能讓保障跟上生活的改變。