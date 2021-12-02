街頭民調結果。（圖／翻攝自《中天》）

總統蔡英文「論文門」纏訟2年，近日英國皇家獨立機關「資訊特任官辦公室」（ICO）判決蔡的母校倫敦政經學院（LSE）「否認持有」其博士論文口試委員名單及口試報告，引發各界關注。街訪民調結果則顯示，對論文門事件持「我在意！國家領導人品德很重要」看法的民眾，佔壓倒性多數。

《中天新聞》1日派出記者「辮子妹」針對「『論文門事件』你會在意，蔡總統到底是不是假博士嗎？」」進行街訪民調，並提供5個選項供受訪民眾選擇：1、我在意！國家領導人品德很重要；2、不在意！我挺蔡英文，博士學位不重要；3、說清楚！有論文就拿出來給看一下不行；4、什麼鬼！論文門是啥毀？有媒體在報嗎；5、怪怪的！教育部封存論文30年怕什麼。

結果顯示，有20位受訪民眾參與這次投票，其中12人選擇選項1，3人選擇選項2，5人選擇選項3，其餘兩個選項則無人選擇。

受訪民眾紛紛表示：「我在意呀」、「一定在意呀」、「在意呀！因為她是總統呀，人品很重要」、「要有品德好，才能帶領國家前進」、「有就有，沒有就沒有」、「當總統學歷並不是這麼重要，我覺得大學畢業就可以啦」、「國家有處理好、事情有處理好就好了，其他是還好啦」。