美國總統拜登今天在世界愛滋病日（World AIDS Day）發表演說，更新全國愛滋病防治策略，目標在2030年前終止美國愛滋病流行。

拜登在白宮告訴議員和行動主義人士：「我們距離根除HIV（人類免疫缺乏病毒，簡稱愛滋病毒）傳播近在咫尺，近在咫尺。」

拜登策略是尋求提高研究資金、增加取得療法的管道，及正視種族歧視在醫療服務公平性的角色。

這是2010年以來第3次更新愛滋病全國防治策略，目標是在2025年前減少75%新感染，2030年前減少90%。

拜登說：「這是我們踩油門，加速努力，在2030年前終止美國HIV流行的路線圖。」

HIV/AIDS病毒1981年首次發現以來，已在全世界奪走3600多萬條人命，包括美國70多萬人。

2020年總統大選期間，拜登承諾更新2010年由時任總統歐巴馬展開的全國策略。

拜登是在全球疲於控制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間宣布這項計畫。COVID-19至今奪走全球超過4800萬人，美國有77萬5000多人染疫身亡。