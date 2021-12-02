富佳生技董事長廖本揚。（富佳生技提供／林周義台北傳真）

航空公司機組員常有檢測需求，需頻繁被戳口鼻，導致機組員因此流鼻血，中央也為此開放深喉唾液作為檢測選項。由民間企業所投資的「富佳生技」，繼專業版唾液PCR核酸監測系統（俗稱「口水機」）9月取得食藥署緊急使用授權（EUA）後，近期更著手進行家用版「口水機」臨床試驗，已在陸續收案中，盼在取得EUA後，與大型航空公司合作，讓機組員檢測不間斷，避免大型群聚的發生。

根據民航局現行規範，長程航班機組員若未完整接種疫苗，可採取「7＋7」規範，即7天檢疫＋7天加強版自主健康管理，期間需進行3次PCR採檢，完整接種者則可實施「5＋9」即5天檢疫＋9天加強版自主健康管理，一樣需進行3次PCR採檢。至於短程航班，則依是否完整接種，實施14天加強版自主健康管理或7天一般版自主健康管理，每7天就要接受1次PCR採檢。

富佳生技董事長廖本揚今出席2021台灣醫療科技展時受訪表示，5月本土疫情發生之際，第一線醫護人員幾乎每周都要被戳鼻子採檢，當時醫護非常希望能有唾液採檢工具，富邦生技也為此研發專業版唾液PCR核酸監測系統，俗稱「口水機」，需由醫事人員操作，其敏感度為91％、特異度為100％。

廖本揚表示，該專業版「口水機」9月通過EUA，不過當時本土疫情受控，醫護人員的採檢需求減低，為了照顧更多民眾，富邦生技將更多資源集中在家用版「口水機」的研發，其敏感度、特異度不亞於專業版。

由於機組員常有檢測需求，廖本揚表示，富佳生技也與國內大型航空公司洽談合作，盼讓機組員檢測不間斷，在外站、回國都能天天做，甚至家人也可做，每日數據還可傳送到公司管理單位、指揮中心及縣市政府。依照國外經驗，天天檢測的確可將感染控制在一定的規模，避免進一步引發大型群聚。

目前家用版「口水機」已在進行臨床試驗，收案目標為陽性30人、陰性120人。廖本揚表示，由於疫情控制的很好，還不確定多快能完成收案，只能說會以最快速度完成臨床試驗，並與食藥署提出EUA申請，國外的臨床實驗也在同步進行中。待取得EUA，就能與航空公司討論詳細的合作計畫。