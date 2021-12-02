台鐵太魯閣號昨發生邊坡防護鋼軌斷落，車頭玻璃被擊破，所幸沒有造成人員受傷，交通部長王國材昨震怒，撤換工務處長。對此，行政院發言人羅秉成今表示，台鐵近期發生若干安全問題，行政院長蘇貞昌都有掌握，也督促交通部後續究責及提高安全防護措施。至於台鐵改革中長期公司化都在進行，相關諮詢對話到一段落後，相關法案行政院也會加速進行。

今年4月一列台鐵太魯閣號，撞擊邊坡滑落的車輛，釀成嚴重傷亡事故，交通部前部長林佳龍下台，王國材接任交通部長後，喊出台鐵改革及公司化，但台鐵近期仍頻頻出狀況，引發關注。

行政院長蘇貞昌今年8月指示政務委員吳澤成進行台鐵、高鐵及全國國道的邊坡安全總體檢，但台鐵並未依照政院標準檢查，如今一再出包，只換處長似乎不太符合行政院期待。

對此，羅秉成表示，台鐵改革安全以為優先，近期事件王國材明快做出處理，後續相關究責、應該提高安全防護措施，行政院都會予以支持。

針對台鐵改革公司化進度，羅秉成說，台鐵改革有關中長期公司化正在進行，除了需要向社會各界說明，對於台鐵內部工會溝通也是有必要，這部分並沒有卡關，等到相關諮詢、溝通到一段落後，行政院會加速進行相關法案。

至於相關時程，羅秉成說，目前無法具體說明，交通部鐵路局已跟工會持續密切對話，也逐漸收斂相關議題，就公司化草案內容意見整理後，若有需要調整共同研議，會盡速推動辦理。