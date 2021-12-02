在台灣時間11月30日凌晨，《法國足球》揭曉了本季金球獎得主，最後由巴黎聖日耳曼巨星梅西(Lionel Messi)奪下，不過這次梅西得獎引來一些外界聲浪，有人認為波蘭巨星萊萬多斯基(Robert Lewandowski)更應該得獎，最近更有C.羅納多(Cristiano Ronaldo)粉絲在IG上為C羅抱不平。

cr7.o_lendario這個IG帳號兩天前發了一則貼文，文章內容寫到C羅今年達到的成就，包括拿到義大利盃、義大利超級盃、歐洲國家盃金靴、義甲金靴、尤文圖斯本季最佳射手、曼聯本季最佳射手、足球歷史進球王等等，直言C羅應該拿下金球獎，接著他還反諷了梅西。

他繼續說：「C羅想獲獎需要300%付出，並獲得許多冠軍和最佳射手頭銜、大秀帽子戲法，但這一切都沒有用，而對於梅西，情況正好相反，他可以在非常低迷的球季得到此獎，這根本是小偷、骯髒、可恥、讓人遺憾。夠聰明的人都知道誰該得獎，CR7(C羅)永遠是歷史上最好的！」

沒想到這麼一大串話底下驚見C羅本人帳號點了讚，而且他還加以留言寫說：「事實，並配上表情符號。」這個留言也引來熱烈回響，光短短兩個字就吸引將近10萬人按讚，並有多達2萬則回覆，當然其中有支持他的，也有持相反意見的，其中有些人貌似是梅西的粉絲。

這個IG帳號有多達6435則貼文，吸引34.7萬粉絲關注，裡面幾乎都是發和C羅有關的事，可以說是他的粉絲帳號，而裡面有幾篇貼文也引起C羅本人注意並按了讚，相信C羅平時就有在關注此帳號，在IG上方的介紹攔也寫說C羅從11/02/21開始關注，想必他相當認同這個帳號。