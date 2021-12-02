Omicron攻進美國，衝擊美股拉回，惟Fed主席鮑爾喊話，「減債不會破壞市場」，台股今(2)日強勢走揚，和美股脫鉤，現貨強過期貨，且櫃買指數轉弱，資金轉進大型股，整體稍見增量，台積電、貨櫃三雄衝高，成為撐盤主力，台股卻有千檔下跌，尾盤也在台積電拉抬下，指數多出30多點漲幅，終場台股收漲138.89點、報在收在17724.88點、成交量為3842.81億元。

電子權值今拉抬力道強勁，半導體族群明顯強勢，晶圓雙雄台積電(2330)開高走高，漲幅多維持在2%，股價收在今日最高、615元、今帶量站穩月線位置，聯電(2303)今陷入震盪，在平盤附近狹幅震盪，終場收在最低，今下跌0.3元。受惠美光大漲，南亞科(2408)大漲逾4.5%，IC設計族群中，股王矽力-KY(6415)大漲3.5%，聯發科(2454)開低走高，上漲約1.5%，股后信驊(5274)獲得外資喊目標價上看3900元，今利多不漲，股價小跌，群聯(8299)、迅杰(6243)攻上漲停鎖住、世芯-KY(3661)上漲約2.5%。面板雙虎尾盤遭賣單調節，群創(3481)小跌0.28%，友達(2409)則收在平盤。

貨櫃三雄為今日盤面領漲指標，萬海(2615)今法說會登場，第四季適逢大陸農曆年前出貨旺季，加上先前船公司多將船調至遠洋線，近洋線供需吃緊，造成近洋線日前已傳出運價調漲消息，包括長榮(2603)及萬海都已通知客戶，從本週起陸續調漲亞洲線運價，法人預估貨櫃三雄長榮、陽明(2609)及萬海第四季營運獲利都將可望優於去年同期，今萬海(2615)一度攻上漲停，陽明(2609)、長榮(2603)漲幅也分別逾6%、6.8%。散裝航運也受到提振，新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)也均上漲約3%，整體運輸類股指數大漲4.7%。

今盤面除台積電外，領漲指標還有貨櫃三雄以及一些低位階個股，元宇宙等題材股明顯轉弱，分析師表示，近日台股大盤似乎真的開始要用價值低估的各產業龍頭股、權值股、業績成長股的上漲來突破近期盤整格局，包含外資認錯回補台股、作帳行情啟動、大型壽險公司回補價值低估股如貨櫃航運股等股票，可能近期也可能會以這樣的方式來衝關萬八關卡，甚至再使台股大盤也有創新高的可能。