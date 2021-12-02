美國通用汽車財務長Paul Jacobson表示，通用預期全年調整後稅前獲利將達到約140億美元，高於先前公司所預估的介於115億～135億美元。

受此激勵，周三通用汽車盤後股價一度漲逾2.5%，惟目前漲幅收斂，僅漲0.90%，報58.58美元。

Jacobson表示，消費者需求強勁、新車價格高漲，以及更穩定的半導體供應，都將使通用汽車的財務表現受益。不過，他也警告通用的汽車生產和庫存要到2022年底才能恢復正常。

通用正努力應對大宗商品成本持續上漲，Jacobson坦承「通膨隨處可見」。在談到Omicron新冠變種病毒時，他表示到目前為止，通用尚未看到有太大的影響。他表示，我們將繼續執行已經制定、且已經奏效的協議」。

在與瑞士信貸汽車產業分析師Dan Levy的線上訪談中，Jacobson表示，通用汽車將積極投資電動車和其他技術，以趕上電動車產業龍頭特斯拉，並強化與福斯、福特等對手競爭的實力。

他並表示，他寧願讓通用汽車建造一座閒置兩三年的電池工廠，也不願讓公司因電池供應不足而陷入困境。Jacobson表示，他已經告訴公司其他高層，他將支持斥資加速電動車發展項目，或投資前景樂觀的技術。

通用汽車周三宣布與韓國浦項鋼鐵（POSCO）成立合資企業的計畫，預計2024年將在北美啟用一座電池陰極（Cathode）材料工廠。這項合作協議是通用長期發展計畫的其中一環，旨在建立專有、垂直整合的電動車生態系，預計自2025年起當成本降低且需求成長時將全面啟動。通用汽車執行副總裁Doug Parks表示，我們的目標是成為電動車市場的領導者。