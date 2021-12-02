歐洲汽車製造商Stellantis集團執行長塔瓦雷斯(Carlos Tavares)周三接受路透訪問表示，在外部壓力要求汽車製造商轉向電動車(EV)，並潛在地威脅就業和車輛品質之際，汽車製造商將難以應付製造電動車升高的成本挑戰。

塔瓦雷斯說，政府和投資人要求車商加速轉型到對動車，但是成本已超出汽車業界所能承擔的限度。對於汽車業步入電氣化的要求，將為傳統汽車業帶來50%的額外成本。而汽車製造商不可能將這50%成本轉嫁到最終消費者，這將讓中產階級消費者難以承擔。

汽車製造商可以調高價格和賣較少的車輛，或者是接受較低的獲利率。塔瓦雷斯說，這些都會導致刪減成本支出。而目前歐洲和北美的工會團體都在警告該產業將出現失業潮。

塔瓦雷斯指出，汽車製造商需要時間來測試和確保新技術能發揮作用；如果試圖加快電氣化的過程，情況只會適得其反，將造成品質的問題。

分析師預計電動車成本將下降，並且在2025~2030期間，電動車和傳統燃油車兩者將達到成本平價。

執行長還表示，政府應該將氣候政策的焦點放在重整能源部門，和開發電動車充電基礎設施。塔瓦雷尼也承諾，到2025年集團將投入300億歐元用於開發新的電動車架構、建造電池廠，並投資原材料和新技術。