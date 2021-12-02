新竹縣竹北市AI智慧園區公園8月開放後，假日都湧進很多親子遊憩，有議員反應園內的大碗公滑梯混凝土設施有施工裂縫，滑梯下方緩衝材質具危險性，並造成民眾受傷！縣府產發處指從未接獲民眾反映該設施發生濺血事件，反倒發現有汽機車從無障礙通道開進園內。

產發處經貿事務科長蘇世昌說，AI園區公園各區域設施採分齡設計，大碗公溜滑梯區適用年齡為13歲以上，為解除民眾使用疑慮，日前邀集新竹縣友善兒童促進會、施工廠商現地會勘，初步判定並無刮傷危險，也不影響使用，同時通知廠商進行保固維修。

另外，大碗公溜滑梯下方緩衝區材料，主要是考量氣候採用透水性高的天然礫石，具無菱角及圓滑型體，在正常使用下極具緩衝作用。並增加告示牌加強宣導遊玩方式，標示須由師（家）長陪同及遊玩時應按照順序，提醒民眾遵守公告規定使用。

蘇世昌說，目前針對AI園區公園全區各項設備包括滑索、鞦韆及大碗公溜滑梯等，每2週進行定檢及矯正，並且每天派員不定時巡視，若發現問題即會請保固廠商立刻改善，這4個多月來，並未接獲民眾反應設施有問題，大都建議設置公廁和涼亭。

蘇世昌並說，AI園區公園假日人潮多，已設置6個流動廁所，小朋友遊玩時只要沒有爭先恐後都很安全，巡視人員發現竟有民眾從無障礙通道直接把機車和汽車開進園區內，實在很離譜！目前假日都加設障礙設施阻斷。

縣府預年明年做AI園區公園二期工程將召開說明會，讓「新竹縣友善兒童促進會」、「還我特色公園行動聯盟」及地方民眾參與討論施設？亭、公廁造型及警告標示等維護管制設施，讓AI園區公園能更符合親子使用。