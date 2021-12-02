圖為觀新藻礁生態區，右後方為興建中的大潭電廠。（資料照／陳麒全攝）

「珍愛藻礁」第四輪意見發表會 劉月梅迎戰謝志誠

公投意見發表會今(2日)為第四場次，其中，第20案「珍愛藻礁」為下午3點至4點登場，正方代表人為荒野協會理事長劉月梅，反方代表人為行政院政務顧問、經濟部核能發電後段基金管理會委員、內政部土地徵收審議委員會委員謝志誠。《中時新聞網》透過直播為讀者提供最新內容。

劉月梅表示，從三接站設在大潭藻礁區，我們來思考這是永續作為嗎？有沒有破壞大自然生態？同時也有一個案叫做復育案，那藻礁每10至20年在環境狀況好的情況，才能長一公分，而三接站在那邊用新建的方式，根本不用花到7600年，為什麼要要求7600年的生態搬家，而不是要求三接站搬到別的地方，另尋其他方案，這是我覺得接收站應該遷離的非常重要原因。

劉月梅指出，還有政府對於海洋、藻礁的永續有沒有明確方案，在環評階段，我們提出藻礁有非常棒的多樣性生態，但政府提出的迴避方案不能保護，於是提出公投，政府又提出外推方案，但這兩方案是不是政府對海洋沒有永續做法跟目標呢？希望大家用永續角度思考，好好一個地方守護下來才是永續，還是拿到其他地方？

劉月梅還原初次看到藻礁的印象，她說，第一次看到藻礁才發現礁石像千層派，還有很多生物在裡頭，其實被這樣一幕深深感動，後來越來越熟悉大潭藻礁，全世界像我們有27公里綿延藻礁已經非常不容易，且非常安全，有一次帶小朋友做夜間觀察，因為是安全的環境，小朋友看到生物的眼神就知道他們在大自然裡受到的感動。她說，這是全球其他地方沒有的生態，這麼特殊生態系應該跟後代一起共享。

第20案主文為，您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）