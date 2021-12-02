（台灣經濟研究院副院長周霞麗（左四）致送品牌獎座予中租控股董事長陳鳳龍（右四），雙方率品牌團隊合影。圖／中租控股提供）

2021年台灣25大國際品牌2日揭曉，中租控股（中租-KY，5871） 再度入榜台灣25大國際品牌，名列第12名，品牌價值達3.87億美元，較去年品牌鑑價增加10％。

中租控股自2014年首次入圍起至今，品牌價值連年增長，今年則是第八年入榜，品牌價值迄今已增值超過1倍，展現高度成長動能。

台灣國際品牌價值調查，由經濟部工業局主辦，財團法人台灣經濟研究院委託全球權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價。台經院副院長周霞麗指出，中租控股不僅在租賃本業上表現亮眼，更發揮企業社會責任，結合ESG精神（Environment Social Governance），發行綠色債券，近年在推展綠色能源事業上，成績斐然，目前已擁有逾2500座太陽能電廠。

中租控股董事長陳鳳龍表示，中租成立45年來，在台灣聚焦中小企業融資服務，發展多元化產品、太陽能融資、個人消費分期等，同時，積極布局中國大陸、東協國家，深耕海外在地市場有成，名列越南第一、柬埔寨和馬來西亞的前二大、泰國前五大租賃公司，未來繼續努力，致力於企業永續經營，創造更大的品牌價值。

Interbrand認為，品牌鑑價的精神來自於品牌長期累積、實際反映在營收及企業全方位管理。在新冠疫情的衝擊下，中租控股在業績、獲利與資產品質，維持穩健的表現與正向的成長。2021年1月至10月累計營收為新台幣590.6億元，年增21％；合併稅後純益為新台幣180.7億元，年增30％，累計每股稅後純益（EPS）為12.33元。就台灣、中國大陸及東協三大營運區域來看，累計獲利分別較去年成長25％，48％及69％，以東協地區的成長幅度最為顯著。