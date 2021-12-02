在經濟部部長王美花、衛生福利部常務次長石崇良的見證以及英特爾執行長基辛格(Pat. Gelsinger)的祝福下生策會副會長楊泮池和英特爾業務行銷暨公關群副總裁汪佳慧2日簽署合作意向書，共同促進台灣智慧醫療發展接軌台灣與國際夥伴合作，加速育成解決方案並給予醫療保健服務提供者創新管道。

生策會表示，全球醫療院所每日產出高達3TB資料其成長幅度超過製造業、金融服務業甚至是媒體業，但其中卻僅有不到3％的資料能夠被完整分析並提出有意義、可行動的洞察。如同英特爾執行長所言，隨著全球數位化轉型發展雲端、AI、邊緣和5G等4股科技超級力量已成為關鍵要素，透過加速創新並提供嶄新健康照護模式，從根本改變我們對科技和醫療領域的體驗。

英特爾認為，健康照護領域的計價方式將從以數量為基礎轉變成以價值為基礎，並由病症、病情和照護品質指標所決定:精準醫療更是關鍵所在，能夠依據每個病患不同的屬性施以不同程度與多樣化的醫療方式取代過去一體適用的準則提升醫院與病患之間的互動、加強醫病關係，強化整體醫療滿意度。

此合作意向書將台灣PC及醫療生態系夥伴的研實力與創新底蘊結合英特爾的全球宏觀視野和強大的業務、技術、公關、行銷資源為醫療保健和健康照護市場打造強大的生態系優勢。產官學研等各界合作夥伴可籍由英特爾所提供的軟體、硬體和相關技術開發資源加速產品上市時間、提升服務品質與最佳化效表現。

未來雙方將專注於:

智慧聯網醫院一汲取公有雲/私有雲優勢、以虛擬化、雲端化IT基礎設施、簡化IT部署與管理。

-AI醫療一使用OpenVINO開放式框架加速AI模型訓練與推論、應用聯邦學習(Federated Learning)、採用IntelSGX 保護模型。

生命科學一推出IntelSelect 解決方案(IntelSelectSolutions)HPC框架促進基因體學研究社群的HPC部署流程標準化。

展望未來十年，英特爾認為，我們的機會從未像現在這樣龐大醫療與科技的交會與賦能釋放「The power of data」並同時肩負企業社會責任。英特爾期以科技之力助力台灣智慧醫療以及醫界的數位轉型攜手重要合作夥伴以共好的力量、創造健康價值和全球影響力!