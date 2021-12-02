「連校長都敢開口講英語了，老師一定沒問題！」新竹縣110學年度起中小學全面實施雙語教學，北埔國小校長王映之公開雙語授課，提供縣內校長、老師們觀摩，成為新竹縣學校實踐雙語教學的領頭羊，也給學校老師們對雙語教學有更大的信心。

縣長楊文科表示，2030年台灣要成為雙語國家的目標，雙語教育是新竹縣當前重要教育政策之一，各校依據學生學習需求，發展符合學生能力的雙語教學模式，營造友善學習環境，未來公開課將陸續落實到各校，逐步建構雙語學習環境，

楊文科並說，校長是學校首席教師，扮演課程與教學領導者，學科教師就是最佳的雙語教師，雙語教學的第一步就是要先打開心門，本次由王映之校長正式揭開雙語公開課序幕，相信能帶給老師們更多信心，從「教師能，學生會」的行動及信念，培育學生面對未來的全球競合力。

王映之分享這次公開授課心得說，偏鄉學校資源有限，該校積極投入營造雙語學習環境及實施雙語教學，她教書30年，在這次公開課中首次用雙語教藝術課，相信能帶給學校同仁更多鼓舞。

教育處長楊郡慈指出，110學年度起，新竹縣每校擇一領域或科辦理雙語公開課，讓孩子自然在雙語環境中，學習與靈活運用多語言，期盼首發公開課能觸動更多教育夥伴願意協力同行，並能走出屬於新竹縣的雙語教育特色。

此外，縣府也持續積極推動小學扎根雙語學習力，中學培植國際移動力，爭取各界補助及捐款，豐富雙語教學相關資源，全力支援並協助學校建置雙語學習環境。