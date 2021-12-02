中央流行疫情指揮中心今天公布最新的Omicron監測結果，發現南非已經歷經了三次變種病毒株，且十月時都還是以Delta為主流株，如今短短一個月就「豬羊變色」，十一月已經是Omicron一支獨秀。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據南非昨天公布最新監測結果，可以發現，2021年來南非經歷了三次的變異株，十一月開始回溯之前的檢體，十一月八日最早驗到Omicron陽性，現在一支獨秀，佔七成四都是Omicron，十月時Delta還站了79%。短短一個月豬羊變色，成為主流疫情。

羅一鈞表示，不過以所有確診數來看，相對還是少，定序需要加把勁，才能知道到底有多少病例，十一月檢出陽性183例Omicron，南非已經是以Omicron為主的疫情。重症是否重症仍然有待進一步分析。

另外國際疫情部分，羅一鈞表示，作天全球統計共有27國370個確診病例，大部分來自南非或是非洲國家也有奈及利亞，以色列日本出現有來自英國和秘魯的病例，當中都有飛行或是聚會的接觸史。其中以色列確診者曾到倫敦參加千人會議，感染是否為英國社區或是大型聚會有其他外來人士，或是秘魯個案有其他感染還需要調查。且歐洲有些國家社區感染病例，還要尋找和境外個案是否有關聯性，疫情調查中。

羅一鈞說南非受到Omicron影響，短短一個月豬羊變色，成為主流疫情。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，好消息是，歐盟59例個案報告初步沒有重症和死亡病例。但有帶更多病例觀察。

羅一鈞表示南非昨天報告也提到，除了S基因突變外，也分析了其他基因特徵，有兩個特色，一個是有另一個基因G671在Delta發現的話通常是病毒量邊高的個案，沒有這個突變，那就是病毒量會比感染Delta還要低。

其次是，先前關心是否影響檢測準確性，在Ｎ蛋白發現沒有影響，因次抗原快篩檢測Omicron還算是準確。

至於大家最關心的傳染力增加多少倍？疫苗保護效果多少，還沒有最新的資料。