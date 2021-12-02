堆稈棚請來7位老師傅傳承這項技藝。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

每逢冬日，公館客庄最常見到的景象就是曬福菜，空氣中充滿著福菜香味，是許多人童年記憶，公館鄉農會為了保存做福菜傳統，推出結合福菜節與傳統農村景象的農業嘉年華活動，並在苗栗特色館廣場，請來7位老農搭建稻草「稈棚」，讓民眾體驗傳統客庄活動。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，曬福菜是公館冬日特殊的景象，空氣中充滿福菜的香氣，利用收割完的稻稈堆「稈棚」更是失傳近30年的農村景觀，公館鄉農會為把福菜產業與客家文化結合，去年在新東大橋與客屬大橋間的15公頃稻田灑下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，同時種了蘿蔔、芥菜，打造屬於公館的「花田一路」。並辦理傳統農事擠福菜、紮稈、堆稈棚，吃傳統美食福菜湯，獲得許多民眾熱烈迴響。

今年再持續推出福菜節農業嘉年華，特別在苗栗特色館堆「稈棚」，請出7位老師傅指導堆稈棚的技術，運用預留的1公頃的稻稈搭起一座稈棚，重現台灣早年農村意象。

古雪雲指出，舊時的農業社會稻穀收割後的稻稈用途很廣，稻稈可作為牛隻糧草、充當家庭柴火、屋頂建材或作物覆蓋物，實用性高，為方便保存與使用，農家會將禾稈綑紮，堆疊成高聳稈棚。客家諺語「稈棚大、豬欄透糞缸、井頭透落缸」，就是描述早期農村社會理想出嫁對象，稈棚大小成為判讀農家經濟狀況的指標。

公館鄉農業嘉年華系列活動從11月中旬稻作收割後開始啟動，第1場農事體驗紮稈已於日前在十方圓通寺前稻田完成，並於11月中旬在公館鄉農會前布置結合竹編、稻草的裝置藝術「跨年祈福聖誕樹」，明年花田盛開時將呈現公館的「花田一路」美景，提供豐富多元的農村嘉年華活動。