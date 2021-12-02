台鐵再度發生重大工安事故，一輛太魯閣列車昨行經大里－福隆站間時，遭施工中掉落的鋼軌樁擊中車頭，所幸無人傷亡。對此，交通部長王國材今在立院備詢時解釋，過去檢視204個鄰軌工程時，「沒想到有高低差」，導致鋼軌樁甩的距離比預測的還遠。立委追問，難道都得等到出事才說沒想到？能否承諾不再發生如此離譜意外？王國材不置可否，僅說會朝這方向來做。

台鐵今年4月發生太魯閣號事故後，全面體檢204處臨軌工程進行防護工程改善，交通部長王國材1周前才集合台鐵一級主管開會，強調再發生人為疏失就要撤換主管，話才說完，台鐵207次太魯閣列車1日上午行經大里－福隆站間時，遭施工中突然掉落的鋼軌樁擊中車頭，所幸無人傷亡，王國材知悉後連拔工務處長與工務段長。

對此，國民黨立委洪孟楷今質詢時指出，昨天發生的邊坡工程意外，經查設計監造單位與0402太魯閣號事故是同一家監造公司，代表台鐵螺絲根本鬆到無法信任；王國材雖已怒拔2位主管，但這代表0402意外後，台鐵針對全台204個邊坡工程的檢視工作根本只是表面功夫，「一再說軌道要淨空，現在立刻又破功。」

洪孟楷強調，台鐵宣稱已經完成204個邊坡工程檢視工作，結果昨天又掉落鋼軌樁，撞到的也還是太魯閣號，有專家就說若是先掉落鐵軌，後果不堪設想。

對此，王國材仍強調，台鐵對於邊坡工程有許多督處，204個鄰軌工程也都由交通部巡過一遍，並已在最近完成改善。至於為何昨天又出事，他說，台鐵局的施工規範是「離軌道3公尺」都是施工區，昨天是離了9公尺，但施工平台距離軌道高出7公尺，當鋼軌樁吊起來甩的時候，甩的距離就碰到圍籬。

王國材說，「之前我們檢查204個鄰軌工程時，沒有想到高低差，甩的距離長度比我們預測的還遠。」昨天緊急處理後，會將3公尺的距離延伸到5公尺；而目前全台有四個工地有類似狀況，分別是福隆到石城、新豐到竹北、貢寮到福隆、鹿野到山里，也都會逐一加強。

洪孟楷氣憤地說，難道台鐵的問題，都得發生意外後才知道有問題？每次發生問題都推給「沒想到」，這根本就是完全不負責任。

王國材說，台鐵不會這樣，昨天現場都有依照標準程序，只是算距離的時候沒算到會超出9公尺以外的地方，因此昨天已因地制宜，將高低差的狀況予以改善。

被問到是否能保證不再發生如此離譜的疏失與意外？王國材不置可否，僅說會朝這方向來做。他也說，昨天的事情不是沒有按照標準作業程序，而是重大疏失，因為無論如何，鋼軌樁都不該掉到軌道淨空區。