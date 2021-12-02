復古風流行不衰，環保局再生舊課桌椅及原木很搶手！中市北區、北屯西及北屯東清潔隊各推出「懷舊課桌歡樂兌」及「原木木材歡樂兌」活動，迴響踴躍，共回收廢乾電池約6公斤、廢紙容器約29公斤、玻璃容器約60公斤及廢乾電池約7公斤，並換出課桌椅12組及原木材25根。

為延續舊課桌椅及家具壽命，中市北區、北屯西及北屯東清潔隊員修繕回收廢棄課桌椅與家具再重生，北區清潔隊於10月25日舉辦「清淨園區清潔隊、懷舊課桌歡樂兌」活動；北屯西清潔隊、北屯東清潔隊於11月5日舉辦「清淨園區清潔隊、木木材歡樂兌」活動，迴響熱烈，回收成果豐碩。

值得一提的是舊課桌椅兌換，吸引很多「復古控」民眾，對做環保、換舊課桌椅相當興奮，懷念學生時代課桌椅的木頭原味、雙人桌子中間畫線不可越界等點滴趣事。

北屯西清潔隊長張世祺表示，清潔隊回收廢棄家具時常見材質良好、可再利用的木材，將就家具修繕在重生，不僅發揮再生環保功能，還可以減輕焚化爐垃圾去化壓力，經內部招募木工技能人才，找到有「乙級家具木工技術士」及「乙級建築物室內裝修工程管理技術士」等專業證照的隊員劉獻文，他擁有室內裝潢工作20年的木工經驗，得以大展長才。

張世祺表示，劉獻文率領隊員先拆解回收家具的好木材，再經整修後宛如重生，尤其舊課桌椅還更加堅固耐用，而原木木材提供民眾持回收物兌換，可帶回家發揮創意DIY。

環保局長陳宏益表示，環保資源回收兌換活動，不但舊課桌椅能找到新主人，並能減少垃圾量、減輕焚化爐負擔共創雙贏，未來清潔隊將持續尋找可再利用的資源，不定期舉辦相關活動，邀民眾一起做環保、將垃圾變黃金。