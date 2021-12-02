林秉樞上囚車前吐「高嘉瑜應該很開心」 律師斥：有恐嚇意味

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞痛毆，林男現已遭收押，但林男在坐上囚車前，對媒體說「高嘉瑜應該很開心」。對此，高嘉瑜律師李永裕2日下午出面說明，認為林說的話有恐嚇意味，也表示檢方扣得的豆腐頭證物疑似被林調包，已將線索全數交給檢方釐清。

高嘉瑜代由律師李永裕於2日下午1時許出面駁斥林秉樞的謊言，針對林秉樞在移送地院時的三點聲明，以及在坐上囚車時，稱「高嘉瑜應該很開心」、「嘉瑜、小馬你們贏了」等語，高嘉瑜認為在短短的路途就能捏造謊言，簡直不可理喻，他的發言讓人毛骨悚然，猶如反諷一樣，有恐嚇的意味。

李永裕指出，高嘉瑜看到媒體報導上檢方查扣的豆腐頭隨身碟為黑色，但委員當初看到的隨身碟為白色，質疑遭到調包，已蒐集所有事證提交給檢方偵辦，並再次強調影片沒有一個是由高嘉瑜所拍攝，她也無還手，是遭到林壓在地上打。

至於PTT網友「沒品維尼」稱握有高嘉瑜的照片，李永裕則說，均已收集發文於12月1日全數交給檢方，但不方便透露網友的身分，將交由檢方釐清。