和勤(1586)11月合併營收2.38億元，月增13.21％，年增0.29％，續創同期新高；累計前11月合併營收23.95億元，年增16.65％。雖然仍受汽車晶片缺貨影響，和勤仍有旺季出貨效應，硬碟與汽車零件出貨雙雙增加，預期第四季仍是今年最旺的一季，且先前受限電影響的訂單，出貨時程將延續至明年第一季，將有遞延效應。

和勤11月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.56億元，占比65.82％；硬碟機構件（VCM Plate）0.70億元，占比29.67％。汽車零件部分，受晶片缺貨影響，11月的旺季表現不及去年同期，但仍較上月增加，旺季需求仍然暢旺，加上新產品出貨，預期旺季效應將拉長，從第四季延續至明年第一季；硬碟（HDD）零件保持產能滿載，公司專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），客戶涵蓋全球前三大品牌，隨著資料中心、伺服器需求成長，高階儲存硬碟市場規模穩定增長，公司硬碟零件營收維持在高檔。

台灣全興廠、嘉興和新第五車間擴產，和勤逐步降低人力需求，有效提高生產效率，未來新產品接單策略將以量產件優先，公司已預先布局開發訂單，包括新能源車電池、電控零件，以及重卡變速箱零件、工業器械液壓泵零件、供電系統零件等，提供未來三年公司業績成長動能。新開發案產品陸續於第四季量產，12月起會有較明顯的營收貢獻。

目前美系電動車零件穩定增量，包括高壓開關平台件以及間接供應門鎖零件，此外，和勤也供應其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件，新能源車零件占公司營收比重已達12％。公司與各大品牌車廠開發新能源車零件，預計明年就會有量產件開始出貨。