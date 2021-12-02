研調機構TrendForce表示，受惠傳統旺季、新增產能與漲價效應加乘，2021年第三季晶圓代工產值季增11.8%，已連續九個季度創下歷史新高；台積電(2330)市占率52.9%穩居龍頭地位。展望第四季，預估前十大晶圓代工廠產值將持續成長，但受到成熟製程周邊料況短缺影響，季增幅度將低於第三季。

根據TrendForce表示，上季由於疫苗普及率逐漸提升，各國陸續實施有限度的邊境開放措施，導致宅經濟相關終端產品需求放緩而出現訂單下修的雜音，然逢智慧型手機傳統旺季，加上筆電、網通、汽車或其他物聯網產品等，維持強勁備貨力道，因此整體晶圓代工產能仍呈現供不應求。隨著晶圓代工廠新增產能逐步放量，以及平均售價持續拉漲帶動，第三季晶圓代工產值高達272.8億美元，季增11.8%，已連續九個季度創下歷史新高。

展望第四季，各晶圓代工廠陸續祭出各項產能擴充及建廠的計畫，然今年新增產能多半甫開出即被預訂完畢，且新建廠仍需要時間，故整體晶片缺貨的情況無法獲得舒緩。從需求端來看，雖然電視等宅經濟需求稍呈疲弱，但5G、Wi-Fi 6、物聯網建設力道持續，加上消費性電子產品積極備貨，各晶圓代工廠產能利用率持續滿載，且缺貨潮帶動晶圓代工平均售價漲價。TrendForce認為，第四季前十大晶圓代工廠產值將維持成長態勢，但受到以成熟製程製造的周邊料況短缺因素影響，導致部分主晶片拉貨動能稍微放緩的情況下，季增幅度將略低於第三季。

台積電(2330)第三季在Apple iPhone新機發表帶動，第三季營收148.8億美元，季增11.9%，穩居全球第一。7奈米及5奈米受惠智慧型手機及高效能運算需求驅動，兩者營收合計已超越台積電整體過半比重，且持續成長當中。

位居第二的三星（Samsung）第三季營收48.1億美元，季增11%。市占率17.3%穩居第二名。

聯電(2303)受惠28/22奈米擴增產能陸續開出，以及均價上漲，第三季營收20.4億美元，季增率達12.2%更勝龍頭廠，排行維持第三，市占率7.2%。TrendForce指出，聯電自2020年第一季排名首度超越格羅方德（GlobalFoundries）後差距已逐漸拉開。

格羅方德第三季營收17.1億美元，季增12%，位居第四名。市占率6.1%。

排名第五的陸廠中芯國際受惠於需求穩定，以及持續調漲晶圓價格，第三季營收14.2億美元，季增5.3%。市占率5.3%。此外，陸廠華虹集團（HuaHong Group）營收7.99億美元，季增21.4%，位居第六。

台廠力積電(6770)第三季受惠於整體價格的上漲與各主要產品需求強勁，營收5.3億美元，季增14.4%，市占率1.8%排名第七。

台廠世界先進(5347)受惠於擴產產能開出帶動出貨量提升、產品組合優化以及平均價格上揚，在第二季排名首次超越高塔半導體後，第三季維持強勁的成長動能，營收4.26億美元，季增17.5%，市占率1.4%排名第八名。