新冠肺炎疫苗接種打氣趨緩，中央流行疫情指揮中心公布昨天接種數字，昨天接種20萬7686劑，第一劑涵蓋率78.04％ 第二劑57.82%。指揮官陳時中今天再度催促，還沒完整接種的人希望能盡快完成接種，「有打疫苗有助於重症和死亡風險大幅降低，相差十幾倍以上」。他也公布，已經著手和全台全聯174個點合作，民眾去接種，全聯可能會提供服務，但目前沒有抽獎規劃，若為了等禮物打疫苗，好像也不太好。

指揮中心表示，目前只有AZ是間隔八週以上，就可以接種第二劑，可以選打AZ、莫德納、BNT。其餘疫苗包含高端在內都是相隔四周以上，就可以打第二劑相同疫苗。強調，AZ無論有無混打都是相隔八週。

至於為了催出打氣，傳出有百貨公司成立接種站，指揮中心發言人莊人祥說，有關百貨公司的接種，目前例子是屏東12月1日到5日在屏東公園旁邊的百貨公司就會提供接種服務，民眾去逛街時就可以接種。

不過，莊人祥也說，指揮中心目前正在跟全聯談，類似流感疫苗接種時，每年都有合作，目前他們提供174個點，目前正在場勘，尋找適合地點，由衛生局接洽後讓醫療團隊進駐接種，也會提供贈品，可能全聯會提供特別服務，雙方就地點流程還要再規劃。

此外，為了增加可近性，有增加平台、外展、醫療院所打等提供夜間門診已經開始找了部立醫院、國軍所屬醫院提供夜間接種服務，讓民眾有更方便方式接種。

陳時中說，基本目標希望第二劑量六成可以儘速提升。

大的重點還是第二劑，一到三類，更多是醫護人員多，目前請他們第三劑就近在醫療院所施打就好，大規模時會考慮擴大施打點。