民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，消息公開後林秉樞的過往歷史全被民眾挖出。媒體人黃揚明爆料，林秉樞日前喪母時邀請許多政界人士到場，但卻被發現訃聞是黑白色的，且家屬代表僅有他一人，遭質疑是P圖過的重製版本，讓黃揚明忍不住說「可能我人生閱歷不夠豐富，還真的沒看過這樣的訃聞」。

黃揚明在臉書發文表示，收到爆料者傳來的林秉樞母親告別式訃聞圖檔，但他卻發現上面有些地方怪怪的，首先指出在家屬中僅有列出林秉樞一人為家屬代表，其他全部都寫「族繁不及備載」，但告別式當天現場有奉花芳名錄，內容提到有兄弟姊妹、姪子、外甥等家人，被質疑「為什麼在訃聞中都看不到？」

黃揚明說，爆料者透露當他收到這份訃聞時就是長這個樣子，是一張黑白的圖樣，讓人懷疑是P圖重製版本，且訃聞上的聯絡方式署名為「秉樞秘書」，但黃揚明透露自己致電過去卻無人接聽，因此沒辦法確認對方的身分。

除此之外，還曾有傳出總統蔡英文原本預定會出席這場告別式，台北市相關局處都有接獲消息，但因馬先生發傳單事件才緊急取消；不過黃揚明查證後指出，府方表示從頭到尾都沒有這個行程，甚至都沒有被列入行程建議，懷疑「會不會又是林先生的『膨風』？」