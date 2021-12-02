面對Omicron日益全球擴散，人民幣匯率再現避險貨幣屬性。截至12月1日，在岸人民幣對美元匯率觸及6.3586，逼近6月上旬以來最高值6.3560；離岸市場人民幣對美元匯率一度逼近年內低點6.3509。這意味著本周以來，境內外人民幣匯率無視Omicron疫情衝擊，逆勢上漲逾200個基點。

《21世紀經濟報導》報導，一位香港銀行外匯交易員透露，本周以來，加倉離岸人民幣多頭部位的海外投資機構明顯增多。

究其原因，一是本周美元指數衝高回落，提振了人民幣匯率估值；二是相比其他國家經濟因出現Omicron病例存在較大波動風險，中國大陸地區相對良好的防疫措施與經濟增長基本面令人民幣匯率波動相對穩健，形成較強的投資安全墊效應；三是本周美債殖利率快速走低令中美利差從133個基點擴大至139個基點，令人民幣匯率獲得新的上漲動能。

一位華爾街對沖基金經理透露，驅動大量對沖基金買漲人民幣的根本原因，是他們篤定若Omicron全球擴散令全球供應鏈再度中斷，中國外貿高景氣度或將延續更長時間，將進一步推高人民幣匯率。