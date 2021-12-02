竹南國中校外踏查活動，參觀傳統金紙製作過程。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中校外踏查活動實地參訪塭仔頭溼地公園。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中校外踏查活動，首度安排在後龍外埔灘淨灘。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南國中校外踏查活動，首度安排在後龍外埔灘淨灘，共清除了320公斤海廢垃圾。（竹南國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南國中為了加深學生對成長的社區文化環境，有更深入了解，特別安排校外踏查活動，安排赴中港慈裕宮、陳家古厝、塭仔頭生態公園等地進行實地探訪。並主動參與淨攤活動，以實際的行動來融入社區生態維護。

竹南國中是1日下午舉辦校外踏查活動，利用段考日結束後的下午空檔時間，安排7、8年級的同學透過走讀認識家鄉。其中，7年級的同學們走訪竹南中港慈裕宮、陳家古厝、陳協和金紙行，深入認識先民奮鬥的軌跡，培養對在地文化的認同，並安排淨灘活動，帶領孩子們到後龍外埔漁港旁，以實際行動展現對環境的關懷。八年級同學則到訪竹南濕地生態公園，透過志工講師的解說，觀察、認識園區內豐富的生態環境，期間也協助整理堤防外的垃圾，為環境整潔盡一份心力。

竹南國中校長郭芳江表示，竹南國中推動校訂課程已經邁入第四年，連續三年辦理踏查活動，為了使孩子們有更豐富的學習體驗，老師們用心的規劃了豐富的走讀踏查課程。七年級結合了「旅讀竹南」與「生活美學」課程走訪慈裕宮、陳家古厝，搭配「在地國際」課程帶領孩子們動手做淨灘。八年級同樣以「在地國際」課程帶孩子們認識濕地生態，以實際行動展現對環境的愛護。如此有意義的活動，也特別感謝有關單位的協助，讓孩子們度過一個收穫滿滿的午後。」

踏查課程是由校方攜手民間團隊，結合了特色課程與「戶外教育」、「國際教育」、「貓貍‧印象—城市美學特色發展」等計畫，不斷對課程進行修正，以及各種不同課程的嘗試，今年的踏查課程與往年最大的調整，是規劃了淨灘活動，在課程中由外師與中師協同教學，引導同學們認識聯合國永續發展目標。

7年級以「綠世界」主題帶領同學們思考如何能具體實踐綠色生活？課程中一幅幅驚人的海廢垃圾，讓孩子們決心以實際行動展現對社會與環境的關懷。在教師團隊的規劃下，來到後龍外埔漁港，將遍地的垃圾逐一撿拾乾淨，看到淨灘前後的畫面差異，同學們也都覺得很有成就感！