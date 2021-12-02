書法家羅浩銓前往參觀飯店休閒書房，發現許多收藏的書法書籍。（蔡旻妤攝）

書法家羅浩銓在飯店現場筆墨揮毫呈現碑別字風采。（蔡旻妤攝）

為了蒐集大陸出版的《廣碑別字》絕版書法學刊，60歲花蓮縣書法家羅浩銓尋遍台灣、港澳與或託中國大陸友人在各地書店尋找20幾年毫無所獲；卻因羅的一位門生11月間入住台東鹿鳴溫泉酒店，在休閒書房意外發現這本絕版書並告知羅，羅喜出望外前往商借影印，並依約在2日歸還。

「找了26年！從未想過會有一天會找到這本絕版書，心情難以言喻」羅浩銓說，《廣碑別字》是華人書法界的寶典。他的門生日前到台東遊玩，無意間在飯店休閒書房內發現許多收藏的書法書籍，就致電給羅說「老師，有機會您一定要到飯店看看」。羅隔天就帶著太太專程跑來住宿，讓他興奮不已的是終於找到他夢寐以求的「廣碑別字」學刊，並商借影印，今天將書籍歸還飯店。

羅浩銓說，《廣碑別字》出版於1995年，一上市不到半年就被搶空空，更可惜的是出版社只印了500本。他窮盡一切可能的方法，他跑遍全台各書局、圖書館，甚至到大陸去找，就是買不到，當然也請台灣和大陸的書商幫忙，但仍徒勞無獲，「26年過去了，還以爲只能和它相聚夢裡！」。

鹿鳴溫泉酒店創辦人潘永豐指出，自己不懂書法，但他太太二哥林勝鐘是一位書法家，生前在輔仁大學教書法。他說，林勝鐘畢生都在鑽研書法，收藏的書籍不計其數，當林過世之後，就將部分書籍送給學生，一部分放在飯店休閒中心供客人閱讀，「只是想不到其中會有如此珍貴的書籍」。

羅浩銓說明，碑別字可以追朔到唐末時代，當時不少書法家為了讓自己的書法有獨自的風格，就會以碑刻為載體而呈現出來的別字，大量隨意增減筆畫、改變字的結構，因此，很多人看到碑刻字體以為是錯字，或是從未看見的字體，就能透過「廣碑別字」這樣的學刊或書籍中，找到答案。

此外，飯店內還有1本大陸絕版書，即2010年出版的「草書法則與辯疑」也是極為珍貴的參考書，在羅浩銓翻閱過程中，發現林勝鐘很多的註記，他大嘆「一般人是不會這麼用心的！衷心佩服他紮實的功夫」。