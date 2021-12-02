雲林縣北港鎮朝天宮針對近年來疫情肆虐、重大災難頻傳，4日將舉辦「悲心廣行水陸大法會」，2日來自全台宮廟的200餘座神尊已安座在法會會場，廟方表示上個月「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」圓滿結束，接下來的大法會為期14天，將連結全台宮廟共同誦經，為全球蒼生除疫息災。

全球遭逢新冠病毒疫情，朝天宮董監事請示天上聖母後，以佛教最高祭典禮儀舉行水陸大法會，邀請全台各宮廟神祇共赴法會，為全球蒼生祈福，法會會場位於北港鎮民主路1號，以組合屋搭建主壇、分壇，3日將由法師為現場神尊結界，4日正式起壇。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，此次大法會結合「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，經過17天的環島祈福，媽祖神尊於上個月22日回鑾大法會會場，全台各宮廟神尊也已在會場安座，歡迎信眾與會，共同祈求災情退散、國泰民安。

朝天宮說明，法會安排5天焰口，由金剛大士普渡好兄弟，最後1天恭送法船。水陸大法會是佛教最殊勝的法會，在道教而言就是作大醮，朝天宮是佛教臨濟宗樹璧和尚於清康熙33年在北港建廟，代代相傳都是和尚擔任住持，因此特以水陸大法會冥陽兩利。

廟方指出，此次天上聖母媽祖搭乘台鐵環台，途中安排北部、東部、南部宮廟駐駕賜福，再回到北港朝天宮舉辦水陸大法會，連結全台宮廟，為台灣、全球祈福，同時也為太魯閣號及歷年列車事故往生者、高雄城中城罹難者拔薦超脫。