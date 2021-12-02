小刀近日推出新歌〈英雄的模樣〉。（量能文創提供）

彭小刀相隔14年推出新歌〈英雄的模樣〉於今（2）日舉辦新單曲記者餐會，雖仍是5566的團員，但他幾乎很少與其他人合體，今聊起此事，小刀表示：「56有什麼事他們都不會事先告訴我，他們3個人默契很好，現在是『飢餓三少』的天下，我不用特別硬加在裡面，但我永遠是他們頭粉。」

聊起再推出音樂作品的契機，小刀說：「主要是參加了《全明星運動會2》，在比賽過程中全力以赴，我覺得心態最重要，做任何事有熱血的心態，不會被年紀侷限住並保持凍齡狀態星，對我人生是非常棒的經驗。」之前與小刀同隊的成員采子，因爆出感情糾紛而退賽，當時錄製節目時隊員們私下設了一個群組，小刀今表示采子沒有退出群組，采子生日時也有傳訊息鼓勵她，她也有回「謝謝，我會加油」。

小刀開立的「量能文創」原規劃近期上櫃，無奈今年受到疫情影響而擱置，內部人員緊縮一半，且公司原本合作的藝人黃明志也約滿不續，小刀樂觀表示：「我很幸運有幾個非常好的朋友支持帶領，一起開的生醫公司這幾年表現得非常好，也讓我能夠繼續的往自己的理想邁進。」