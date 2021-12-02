福斯集團(Volkswagen AG)周三指出，關於在歐洲建造電池工廠，以及獲得關鍵原物料，預計這將花費300億歐元(約340億美元)，這也是福斯首次為歐洲擴廠透露實際成本費用。
福斯集團技術長Thomas Schmall表示，集團將尋求外部夥伴為該計畫融資。
Schmall指出，現在談論的是250億至300億歐元的投資，不僅包括工廠，也包括原材料的供應鏈。福斯不打算帶頭發起融資，也不打算進行50比50的投資分拆。這些都將取決於未來幾個月建立的合作夥伴關係為何，福斯願意一起討論。
對福斯來說，必須控制技術路線圖、時間、成本，讓產品可以如期推出。
Schmall目前負責監督集團野心勃勃的電池計畫，即在2020年代末期在歐洲打造6座大型電池工廠，希望能超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。
技術長說，每座電池廠的成本將在10億至20億歐元之間，每家電池廠的產能將從40吉瓦時(GWh)到最高80吉瓦時不等，這取決於能源的化學性質以及是否有足夠的原料供應。福斯最終的目標是確保整個供應鏈的完整性。
Schmall表示，產能只是其中的一部分。他補充稱，福斯還必須確保自己能獲得足夠的原材料，如鋰和鎳。這需要採取更積極的步驟。而Schmall指出，集團正尋求建立合作夥伴關係，「幾周後」將宣佈合作計畫。
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