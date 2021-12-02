第五屆台灣醫療科技展今日正式開展，本屆有超過800家國內外企業展出，是亞太2021疫情中唯一規模成長的醫療展。總統蔡英文在開幕致詞時表示，去年提出精準健康產業發展，結合AI、資通訊及資料庫共享運用，更能打造台灣精準健康產業，接下來，政府將推出租稅優惠、鼓勵創新科技條例，發展各地的育成中心，來鼓勵更多的生技產業，希望由醫療帶動台灣大健康產業，在國際上大放異彩！

立法院院長游鍚(方方土)則是強調，醫療科技展自2017年開始舉辦，現在已是亞洲最具規模的盛會，全球經過新冠疫情的肆虐，今年底終於迎來疫情可能趨緩的曙光，也見證人類與病毒共存的時代來臨。近數年來科技等發展迅速，疫情又加快了醫療數位轉型的腳步，預估大健康產業將繼半導體產業後成為另一座台灣的護國神山，台灣大健康產業將引領全球。

前立法院長王金平則說舉辦這個醫療科技展已第五個年頭，都引起國內外的重視也帶動台灣大健康產業發展，並讓生技產業得到相當的發展。他感謝蔡英文總統對生技產業問題的解決和推動都給最大的助力，希望在政府的領導下共同推動，讓生技結合醫療和資通訊，攜手打造另一座的護國神山。

全球經歷兩年疫情肆虐，加速醫療數位轉型包括AI、遠距、無接觸、行動醫療到精準健康，都是各國積極部署重點！

台灣五年前透過台灣醫療科技展平台，掌握關鍵契機，推進領先科技與醫療合作，啟動數位醫療創新應用，成為亞太醫療轉型樞紐，2021年第五屆台灣醫療科技展中，展出機構不僅有台灣頂尖醫療機構以及廣達、緯創、華碩、宏碁、友達、群創、台達電等科技大廠；國際科技巨擘包括：英特爾(Intel)、微軟(Microsoft)、因美納(Illumina)、3M、西門子(Simens/ Varian)、羅氏(Roche)、美超微電腦(Supermicro)共同加入，展示與台灣深度合作的成果。