台南市鹽水區公所與月津港文化觀光商圈合作5日將舉辦「意鳴津人鹽水嘉年華」，活動內容有得吃，也有得玩。（張毓翎攝）

台南市鹽水區公所與月津港文化觀光商圈合作5日將舉辦「意鳴津人鹽水嘉年華」，活動內容有得吃，也有得玩。（張毓翎攝）

台南市鹽水區公所與月津港文化觀光商圈合作5日將舉辦「意鳴津人鹽水嘉年華」，為了炒熱買氣，即日起推出集章摸彩、DM折扣禮及AR闖關遊戲等3大促銷活動，2日記者會上，市長黃偉哲夫人劉育菁到場宣傳，除玩「AR」體驗吃意麵，也DIY製作《魷魚遊戲》帶夯「椪糖」點心。

「意鳴津人鹽水嘉年華」將於本周日上午在鹽水區公所前中山路舉行，當天除了特色市集，還有集章摸彩、糖葫蘆手作體驗、二手公益市集及特色表演等活動。雖然距離嘉年華還有3天時間，主辦單位與在地商圈搶先推出集章活動、AR闖關遊戲等促銷活動，帶動買氣。

民眾到鹽水區轄內店家或在活動當日市集，不限金額消費或體驗就能蓋章，集滿章即可參加摸彩，5日活動現場將抽出平板、自行車及生活家電等多樣獎項；搭配集章活動還有DM折扣禮活動，民眾憑DM折價券到18個特約店家，即可享優惠。

除此之外，主辦單位今年特別推出AR闖關遊戲，希望藉由有趣的闖關活動，讓遊客暢玩鹽水小鎮，即日起民眾可到八角樓、永成戲院、鹽水任一宗教場所、鹽水小火車站、橋南老街、月津港曲橋索取遊戲單，完成任務後，可於活動當日到修德拜亭廣場遊戲服務台，兌換限量福袋。

劉育菁代表黃偉哲出席鹽水嘉年華的宣傳記者會，她稱讚「意鳴津人鹽水嘉年華」不但活動名稱有創意，內容更是精彩有趣，一定可以讓鹽水一鳴驚人，歡迎市民朋友來參與享美食，並把摸彩大獎帶回家。