台北分署拍賣物，米酒頭（台北分署提供）

台北分署拍賣物，手工波蘭陶（台北分署提供）

台北分署拍賣物，手套口罩組（台北分署提供）

台北分署拍賣物，納智捷（台北分署提供）

台北分署拍賣物，福特汽車（台北分署提供）

行政執行署台北分署下周二（7日）下午3時舉辦「123聯合拍賣會」，當天將有波蘭陶、手套口罩組、車輛、酒品等動產與多筆不動產進行拍賣及變賣，歡迎民眾屆時到場投標。

台北分署說，本次聯合拍賣會拍、變賣品項眾多，最吸晴的是大廠Ceramika Artystyczna(CA)的手工波蘭陶，色彩繽紛且獨具特色風格，當天現場將有37項產品以市價5折起拍賣。

另冷氣團來襲，拍賣會也應景推出「超潑保暖觸控手套及可洗口罩組」的變賣物品，原價300元，限時降價每組100元，無論健行、登山、騎車、寒流來均適用。

此外，本次將有3部車輛拍賣，其中2016年8月出廠的藍白色中華冷凍貨車及2018年1月出廠的黑色納智捷S3轎車，只要民眾出價最高且達底價50％即可開回。另2007年8月出廠的黑灰色福特六和ESCAPE休旅車，亦歡迎民眾到場競標。

至於不動產部分，本次將有37筆土地拍賣，其中多筆為住宅區及商業區用地，投資自用兩相宜。另因疫情趨緩，這次不動產拍賣恢復現場及通訊投標併行方式，民眾可挑選心目中的理想標的，進場下標。