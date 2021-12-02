據統計，聯合勸募今年收到有472件，計畫總額突破5億元、達近年新高，聯勸認為，大環境對於中小型社福團體衝擊大，而過去也時常有微型社福團體反映填寫計畫書難度高，因此聯勸今年推動「幸福發芽微型扶植補助專案」，把計畫書簡化至只要3頁，擬提供100家社福團體、每間15萬元補助，希望讓微型團體萌芽。

幸福發芽微型扶植補助專案的申請時程已經截止，共有171個團體申請，也包括部分過去少見的服務對象，如針對自閉症患者的體適能團體等。

聯勸理事長鄭信真表示，今年除了過去的常年計畫外，為了協助經費1000萬以下的團體，今年再推動「幸福發芽微型扶植補助專案」，希望針對各地有立案的團體協助，讓他們萌芽，讓在地團體協助在地人，希望明年能把協助的家數提高至200家，幫助更多人。

聯勸今年邀請藝人謝盈萱擔任愛心大使，呼籲民眾透過愛心定存，一起讓愛延續至每一個明天。捐款可洽聯合勸募官網。