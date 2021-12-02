民進黨力拚1218公投「四個不同意」過關，今身兼民進黨嘉義市黨部主委的市議員黃露慧與黨籍議員蔡文旭、黃大祐、凌子楚一同開記者會，無黨籍議長莊豐安、蔡榮豐、戴寧及台聯黨蔡永泉、台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤也出席「讚聲」。（呂妍庭攝）

民進黨力拚1218公投「四個不同意」過關，今身兼民進黨嘉義市黨部主委的市議員黃露慧與黨籍議員蔡文旭、黃大祐、凌子楚一同開記者會，無黨籍議長莊豐安、蔡榮豐、戴寧及台聯黨蔡永泉、台灣基進黨嘉義黨部主委翁渙瑤也出席「讚聲」，表示為讓更多人了解公投的重要性，4日和11日將各辦一場說明會，莊豐安強調，公投議題不分黨派和色彩，大家都應該關心。

黃露慧說，主席蔡英文要求黨員要積極與社會對話、溝通，全面阻止公投變惡鬥，所以議會黨團和黨部要在東、西區各舉辦一場說明會，希望民眾能了解民進黨為何要對4大公投推不同意票。黃大祐也說，反萊豬進口、三接遷移案攸關台灣企業外銷未來，希望利用公投說明會跟民眾說明，凌子楚說，他將從國際觀點說明「四個不同意，台灣更有力」觀點。

莊豐安表示，此次公投議題，嘉市議員不分黨派都很關心，他與今天在場台聯黨、無黨籍議員都支持「四個不同意，台灣更有力」，4日公投說明會也會出席助講。蔡榮豐強調，公投議題對台灣未來的國際地位很重要，不該分黨派和色彩。蔡永泉則以核四案為例，指重啟是枉顧人民身家安全，像日本福島核災就是血淋淋的教訓，大家應該要相揪說不。

民進黨嘉義市議會黨團及民進黨嘉市黨部規畫4日、11日晚間分別在中正公園、九華山地藏庵辦公投說明會，屆時總統府副秘書長李俊俋、立委王美惠、民進黨中常委陳茂松、前市長涂醒哲、正副議長莊豐安、蘇澤峰等議員都會出席助講。