昨天在NBA場上湖人以117：92逆轉大勝國王，此戰詹姆斯(LeBron James)並沒有上場，但靠著湖人下半場強勢發揮贏得比賽，而這場比賽裡狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)雖然有先發，但最後僅出賽4分多鐘，比賽過程中更驚見他與教練佛格(Frank Vogel)激動爭論的畫面，引發網友好奇。

DeAndre should be kicked out of the league for this https://t.co/fYZ1s37YPz — Ralph Mason (@Ralph_MasonJr) December 1, 2021

過程中喬丹嘴巴念念有詞，攤手並向場上指指點點，似乎在與佛格爭論什麼，之後佛格離開他似乎沒把話說完，不斷探頭和對方交談，而這一切未能證實他們到底在討論什麼，也不確定是否真的在吵架，不過美國記者梅森(Ralph Mason)似乎不太認同喬丹行為，在推特上發文說：「真該把他踢出聯盟！」

這場比賽喬丹僅上場4分22秒，1投0中拿下2籃板，幾乎被棄用，而此前也遭到此待遇的「魔獸」霍華(Dwight Howard)則是獲得非常多的上場時間，此戰他打了35分鐘，不負眾望拿下12分13籃板2抄截2阻攻，命中率71.4%，場上正負值+27為全場第二高，證實教練此戰選擇大量使用他是對的。

而喬丹不知道是否因為表現不佳、上場時間過短與教練有爭執，但本季他恐怕被教練團高估了，開季至今他20場比賽有16場擔任先發，場均出賽13.8分鐘，拿下4.8分6籃板，命中率70.3%、罰球60%，部分網友認為湖人不該重用他勝過霍華，畢竟後者有更佳的防守與籃板能力，在比賽中也隨時保有激情。

這個話題從湖人開季以來就被議論，「湖人為何要同時簽下喬丹和霍華？」「教練為何較重用喬丹而冷凍霍華？」「霍華的防守能力和積極度勝過前者，球隊簽來為何不用？」諸如此類的說法不斷出現，也有不少人直言該把佛格給換掉，而此戰他給了霍華充足的時間，後者也證明了自己！