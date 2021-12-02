由魔方網代理的上古尋妖動作冒險MMORPG手遊《太古異聞錄》，今（2）日宣布邀請到「宅男女神」阿喜（林育品）擔任遊戲代言人，並釋出遊戲美術概念與場景先睹為快，邀請玩家一起跨山海、伏萬妖！

女神「阿喜」上演敦煌飛天

正值預約之際，《太古異聞錄》特別邀請「阿喜」擔任遊戲代言人，將以敦煌飛天的形象現身，為太古洪荒世界注入絕美風情！

「阿喜」以甜美外表和傲人身材而走紅，於2012年以「宅男女神」的投票方式出道，私底下個性活潑，氣質清新，在這次的遊戲代言合作中，「阿喜」將身穿敦煌叠穿式腰裙，演繹經典飛天姿勢，讓人感覺身姿翩躚，體態唯美，獨特的敦煌異域風格和上古洪荒相融合，為「少司命」帶來不一樣的古韻之美。她說，自己第一次嘗試敦煌風，還是可以像個女神的，但舉手投足間的逗趣行為卻又露餡。

除了公佈遊戲代言人外，官方也同步釋出遊戲清新山河美景，供「少司命」賞析。

清新靈動描繪上古河山

遊戲結合東方古韻美學，賦予山川地理清韻靈動之美，翻閱了大量山海典籍做原型研究，並藉助國韻畫風搭配簡約的UI設計，讓整個太古世界看上去就像是一副清新寫意的山水畫卷，營造出豐富的意境和效果。隨著劇情推進，「少司命」每進入新的場景，都可隨全景動畫快速沉浸其中，共赴別樣山海之旅。

遊戲場景實錄影片

祖龍所棲「東海境」

相傳千萬年之前，祖龍、元鳳、始麒麟爭鬥於天地寰宇間。而後上古三大神獸隕落，祖龍一脈潛於東海，東海龍族便由此誕生。

「東海龍王」身為祖龍之一，司掌降雨、雷電、海潮、洪水，常年受沿海居民香火祭拜。然而無風不起浪，東海境雖已安定千年，現今也烏雲密布。「少司命」一旦前往此地，便會陷入陰謀漩渦的中心，開啟神秘又刺激的東海冒險。

祖龍所棲「東海境」

東海境實景

百妖匯聚「青丘山」

正所謂「青丘之山……有獸焉，其狀如狐而九尾」，青丘之狐看似高冷，終也食人間煙火。太古中的青丘山雖然四季如春，美不勝收，但卻百妖匯聚，危機四伏，「少司命」到達此處需要小心謹慎，畢竟妖性多變，其言難測真假。

百妖匯聚「青丘山」

青丘山實景

在遊戲中，還有很多具有傳奇色彩的別緻場景，包括萬靈匯聚的神農部落、幽魂轉世的忘川冥府、日出之地湯古、射日英雄誕生之地有窮部落、夢幻之地南方雲夢大澤等11處神話風物，這些傳奇之地又將上演怎樣激烈的六界浩蕩之戰和不為人知的秘密呢？「少司命」快來參與事前預約，重尋上古異聞，宣戰洪荒。

神農部落實景

昆吾山實景

登錄太古，領洪荒福利

《太古異聞錄》事前登錄活動正在火熱進行中，成功登錄的少司命，除了能在遊戲上市第一時間搶先在洪荒世界遊玩之外，還可免費獲得「台版專屬吉祥物坐騎黑熊」等遊戲獎勵！

而事前登錄達成指定人數目標，可獲得時尚「修羅武神時裝」、「5級魂石禮盒」等多重好禮。邀請好友攜手同遊洪荒必得「喚靈符」，還有機會抽中iPhone 13、MyCard點數卡及遊戲週邊抱枕等獎品，趕緊來一起預約。

登錄太古，領洪荒福利。

事前登錄數達成獎勵

◎ 5萬人達成獎勵：初級火流晶*60

◎ 10萬人達成獎勵：綠瑩龍晶*40

◎ 20萬人達成獎勵：女媧秘寶全圖

◎ 30萬人達成獎勵：靜玉*700

◎ 40萬人達成獎勵：5級魂石禮盒

◎ 50萬人達成獎勵：修羅武神時裝*1

事前登錄達成獎勵

《太古異聞錄》事前登錄已展開，更多關於《太古異聞錄》的好康福利、遊戲玩法、人物介紹、唯美風物等最新資訊將持續在官方粉絲團及網站發佈，快加入太古一起在洪荒冒險！