尖端醫(4186)在2021台灣醫療科技展以「細胞治療」主題會中，分享花蓮慈濟醫院合作，也是全國「首家」通過衛福部核准，自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷案例，希望能突破現行醫療上的侷限。

尖端醫依循特管辦法提供合作醫療院所全方位服務，包括「特管送件、教育訓練、專人服務、專人傳送及專業製備」等五大服務優勢，規劃未來海外發展將以東南亞為主、大陸為輔進行細胞整廠輸出，提供實驗室建置、軟硬體協助等服務。

尖端醫董事長蘇文龍表示，尖端醫不僅是第一家通過免疫細胞及間質幹細胞GTP製備核准的生技公司，也是第一家通過骨髓間質幹細胞(BM-MSC)治療應用脊髓損傷、退化性關節炎及膝關節軟骨缺損許可；目前通過衛福部核定的細胞治療案計七案。

自體骨髓間質幹細胞治療，利用間質幹細胞特有的免疫調節與細胞分化的能力，可誘導神經細胞再生，有機會使斷裂的神經傳導恢復。

尖端醫細胞醫學部副處長陳鈺霖說明，尖端醫不只有完善的品質管理系統，還俱有細胞自行檢測能力，在細胞產品送到醫院前，提供完整報告，讓醫師和病患在臨床使用上更有信心。