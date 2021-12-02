從中美貿易戰到疫情，再到近期中國大陸政府的共同富裕政策與碳中和目標，近年來，台商在中國大陸經營上面臨不少挑戰。勤業眾信聯合會計師事務所2日舉辦勤業眾信中國稅務線上論壇「台商在中國大陸實施的『共同富裕』及『碳中和』風暴中，如何安全著陸？」

勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務與商務諮詢主持會計師林淑怡指出，台商面臨如此多變的環境，應留意中國大陸整體的稅改趨勢與議題，如「共同富裕」目標下，為強化二次分配的稅務改革政策，擬對個人開徵房地產稅、或為了加強稅務稽查力度，結合金稅三期與金稅四期的聯網核查，暴露出的可能稅務風險、又如無預警地執行能耗雙控的「限電政策」，使得高耗能的生產企業面臨生產困難。再再顯示中國大陸經營環境的瞬息萬變，台商們須不斷地重新檢視中國大陸營運及資產的調整與配置，才能因應日趨嚴格的監管機制與經營的挑戰。

中國大陸以促進「共同富裕」為目標，構建「初次分配、二次分配、三次分配」的制度安排為手段，希望將目前低收入國民占大多數的金字塔型分配結構，調節為中等收入國民占多數的橄欖型分配結構。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師徐曉婷表示，二次分配是指靠政府手段分配，十四五計畫提出健全直接稅及地方稅體系，如未來將對個人自用房地產進行試點開徵房地產稅。徐曉婷建議，在中國大陸持有大批不動產的個人，或利用人頭持有不動產的台商，應盡速檢視手中的不動產及早做好稅務或傳承規畫。

近年不少台商，因經營者年邁、二代無意繼續經營或營運困難而萌生退場的念頭，要如何節稅又有效的退場，需要事前整理投資架構並執行帳務清理，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部執行副總經理陳文孝表示，自去年底開始中國大陸國家稅務總局已漸佈屬完善金稅四期信息聯網，藉以串連各部門資訊的稅收管理系統，過往金稅三期已將國稅與地方稅資訊進行整併，全面監控稅務系統的流程，金稅四期除了稅務系統外，同時結合了各行政部會與銀行等單位，使稅務機關及各參與部門能夠更輕易檢核企業註冊訊息、企業人員手機號碼與企業納稅訊息三類訊息之真實性與有效性，串接成企業信息聯網核查系統。

陳文孝認為，共同富裕政策的二次分配，除進行直接稅的稅務改革外，強化稅務稽查也是很重要的手段，企業如有「虛假開戶行為、虛開發票或取具虛假進項發票行為、存在管稅帳差異行為、稅負異常行為及工資申報不實行為」等，應特別留意中國大陸政府逐漸於各方面加強稅收監管之力道，透過網際網路整合各部門資訊。而今年6月發布反洗錢法修訂草案徵求意見稿，也已透露了中國大陸對於資金流向控管的決心，對於不當資金流轉與逃漏稅的資金來源，將會是未來稽查的重點。

中國大陸在受到疫情對國際物流的影響，以及近來因「碳中和」目標的限電與節能減碳政策下，海關總署發布自今年10月中起，全面推廣企業集團加工貿易監管模式。

過去大陸海關以「單一企業」為加工貿易監管單位，未來將放寬到以「企業集團」為單位進行監管。德勤會計師事務所廣州分所稅務總監林健濤表示，新公告主要簡化集團企業間的保稅料件及監管設備之管理模式，有效提高存貨及機器設備之利用效率，有助於因應近期的限電政策。

林健濤表示，新規定下的企業集團定義，是以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，由母公司作為牽頭企業，監管主要有「保稅料件可自由流轉、保稅料件可申請串換、外發加工免備案及擔保及監管設備可自由流轉」四大新措施。積極運用企業集團加工貿易監管改革政策紅利，可以有效降低公司營運成本、釋放了流動資金，亦能提高集團產能利用率、料件使用效率，以降低生產斷鏈風險，也可達到節能減碳目標。