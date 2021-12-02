姜姓女駕駛自小客車在中清果菜市場前方，沿環中路迴轉道迴轉往南方向行駛，違規跨越雙白線橫切往對向恩光加油站方向行駛，碰撞執勤中的員警重傷治。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局1名員警執勤行經西屯區環中路1段時，與違規自小客車發生碰撞導致重傷搶救回天乏術。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局1名員警1日便衣執勤，行經西屯區環中路1段時，與違規自小客車發生碰撞導致重傷，經送中港澄清醫院全力搶救，仍不幸傷重不治，39歲韓姓員警因公喪命，留下妻子與一對4歲雙胞胎女兒，警察局立即派員協助家屬後續治喪事宜，關懷慰問。

25歲姜女1日下午4時駕駛自小客車，在中清果菜市場前方，沿環中路迴轉道迴轉往南方向行駛，違規跨越雙白線橫切往對向恩光加油站方向行駛。

當時正執勤中的韓姓員警騎機車沿環中路往南方向行駛，姜女的自小客車右車身與韓姓員警的機車前車頭發生碰撞，自小客車駕駛未受傷，但韓姓員警頭部骨折、氣胸，緊急送往中港澄清醫院救治。

警方請院方協助全力搶救，但仍不幸死亡，六分局表示，全案報請地檢署檢察官相驗，並移請偵辦。

台中市警察局局長蔡蒼柏得知韓姓員警發生交通事故傷重，立即協請院方全力搶救，第六分局也派員陪同家屬，提供其必要協助。

韓姓員警同事獲悉經搶救後仍不幸往生，全體員警同仁深表悲痛，除啟動相關慰問撫卹機制，並派員全力協助家屬後續治喪事宜。

執勤中不幸遭違規駕駛碰撞身亡的韓姓員警，留下妻子與一對四歲雙胞胎女兒，同事銜悲協助處理後續事宜。（摘自臉書／盧金足台中傳真）

執勤中不幸遭違規駕駛碰撞身亡的韓姓員警，為台中市警察局第六分局支援督察室靖紀小組，警察特考95年基特班，已婚，妻子為全職家管，育有1對4歲雙胞胎女兒，父母居於台南，是全家的經濟支柱，韓員常在臉PO出雙胞胎女兒的可愛照片，同事對盡職的同事遭撞不治，不捨又難過，警方表示，駕駛自小客車違規釀禍的姜女已姓依過失致死罪嫌送辦。