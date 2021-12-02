【愛傳媒左化鵬專欄】下午，前往南投名間鄉松柏嶺參觀藝術家 謝坤山的書法陶藝個展，並到他的家中盤桓半日，深夜方歸。

到了松柏嶺，放眼望去處處是一畦畦的茶園、鳳梨田、和火龍果園，綠野平疇， 一派田園風光。 來到了此地遊客中心的茶文化主題館，這裡正在展出謝坤山先生的書法、水墨畫、 陶藝和匏藝個展，每件作品都美不勝收。

謝坤山先生是南投著名的藝術家，望重鄉里 ，人人見到他都尊稱他謝老師，他在台中師專讀書時，師承名畫家呂佛庭習書法和畫藝，畢業後，返鄉任教，推廣美學教育不遺餘力，教學期間，勤練書法，懸腕不輟，曾獲台灣省政府地方基層芳草人物獎、和南投縣玉山美術貢獻獎；並曾任南投縣書法學會理事長，現任中華文化藝術基金會秘書長，也曾多次參加海峽兩岸的書畫名家交流展，並在台灣各地舉辦多次個展，是極富盛名的藝術家。

承他盛情相邀，前往他的家中作客，沿途見到許多製茶工廠和茶莊的廣告招牌，都是出自他的手筆。他的家中佈置極其高雅 ，從入門玄關到書房、客廳，牆面上懸掛的都是他的字畫；書櫃、茶几、牆角，擺設的都是他一件件陶藝和匏藝作品。

我請教他什麼是匏藝，他說，在葫蘆上面雕刻的作品就稱匏藝，十分費工，且傷害眼力，他擱置已久，現在更鍾情於園藝。

松柏嶺的茶遠近馳名，他端出好茶待客，我貪喝了幾杯，不知是否茶醉，感覺有些飄飄然。「走！我們看樹去」。謝老師載我到他的園林，參觀他栽種的近千棵真柏。「人皆栽榆柳坐待十畝蔭，我獨種松柏守此一片心 」。謝老師從教職退休後，由百年樹人改為十年樹木，以往手持教鞭，現在改拿花剪，從早至暮，在樹園裡修剪樹木，對每一株樹苗，都呵護備至。植栽也是一種藝術，他種的真柏各具型態，有的風姿綽約，有的蒼勁古拙，他現在將園林當畫布，用大剪當彩筆，恣意揮灑 。

謝老師的的書法和水墨，率意自如，線條流暢，飽滿圓潤，疏密穿插，浪漫隨性，自創一格，並將書法融於陶藝、匏藝、園藝，一爐以冶之，他是一位全方位的藝術家，快樂的悠遊於藝術的天地。

生活即藝術，藝術即生活。在創作的過程中，他滌盡俗慮，「心適就好」。心適是台語，有趣味和喜歡的意思，從他所有的作品中都可看出他從心所欲，盡情釋放能量，不受傳統的束縛，適情適性，從容自在。

作者為資深媒體人

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