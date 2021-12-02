防「誤停」新招！台北市近年在16處商圈、市中心捷運站主要路段實施機車格收費，雖然已設置立牌和交通桿提醒，卻還是有不少民眾誤停，事後還要求退還車費，北市停車管理工程處決定加強標示，即起於景美夜市周邊收費車格增繪黃色內框，預計試辦3個月，若成效良好將擴大至全市。

交通局今舉行記者會，停管處科長楊遠明坦言，過去曾出現民眾想停免費車格，卻不慎停到收費車格，讓當事人跳腳，為讓民眾更清楚確認機車格位是否收費，考量景美夜市周邊免費機車格較多，在此實施較有比較意味，可明顯看出政策成效。

楊遠明指出，景美商圈目前共有1277個機車收費車格，以及3處機慢車停放區，未來這些區塊將繪設黃色內框線，作為收費立牌外的輔助標示，加強告知民眾的力度，該措施預計自今年12月1日起試辦3個月，市府也將在試辦結束後視成效研議擴大實施。

停管處呼籲，目前本市16處商圈及市中心捷運站周邊主要路段已實施機車路邊停車收費，並提供民眾購買月票優惠，採用電子支付只要300元，臨時停車使用自主開單搭配智慧支付筆筆省5元，望民眾可以多加利用。