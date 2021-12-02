高雄市長陳其邁今參觀台積電行動徵才車，大玩夾娃娃機。（柯宗緯攝）

高雄科技大學半導體工程系主辦，今起一連三天在高雄展覽館舉辦「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」。（柯宗緯攝）

台積電宣布投資高雄後，今（2）日首度開「行動徵才車」到高雄，這也是頭一次與縣市政府合作，今天已吸引20多人徵才。高雄市長陳其邁指出，不只台積電到高雄，包括其20幾家供應鏈都來了，這個月也將在亞灣區與南部頂尖大學合作成立「半導體學院」，孕育更多優秀人才。至於橋科未來有電動車產業進駐，是否為鴻海？陳其邁賣關子說「請拭目以待」。

高雄科技大學半導體工程系主辦，今起一連三天在高雄展覽館舉辦「OPTIC 2021台灣光電科技國際研討會暨科技部光電學門研究成果發表會」，共有11個國家，23位國際半導體、光電、電子院士、專家、學者及國內碩博士生、教授超過1000人與會，共發表研究成果624篇，盛況空前。

除創新技術發表，為讓技術、人才、產業三個面向無縫接軌，提升產業的核心技術優勢，今年特別舉辦「關鍵技術人才媒合會」，邀請台積電、聯電、台灣默克（Merck）、穩懋、晶電、光寶、日月光、華泰電子、強茂等全球大廠辦理線上預約(optic2021.tw)、現場徵才，為即將畢業的碩、博士生發表研究成果後，即刻與國際半導體大廠一對一媒合，無縫接軌。同時也開放媒合機會給具有碩博士學位的市民參與。

其中，最受矚目的是台積電首度開「行動徵才車」到高雄來，以互動式體驗面試，包括「積星娃娃抓物機」，現場投履歷掃描QRcode後可以玩夾娃娃機。上車後，即可搶先與人資聊聊，首日約2、30人面試，明天約16人。

陳其邁今天參加活動時指出，正在起飛的5G、半導體、電動車、元宇宙產業，都與光電科技息息相關，台積電落腳高雄，橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣5G AIoT創新園區也陸續開發招商，南部半導體人才需求將與日俱增，市府將更加積極聯手產官學，打造合作平台。

陳其邁會後參觀台積電行動徵才車，他強調，台積電在晶圓製造是全球最好的技術廠商，帶動材料、零組件、設備等相關供應鏈，大約20幾家下來到高雄，未來高市也將與大學端合作打造「半導體學院」。