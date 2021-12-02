新北市立北大高中「青心柑種‧數位創生」計畫，利用GIS地理資訊系統和AR、VR科技，與在地茶行推出系列設計和文化推廣，獲得2021聯發科智在家鄉競賽優等獎。（北大高中提供）

新北市立北大高中「青心柑種‧數位創生」計畫，利用GIS地理資訊系統和AR、VR科技，與在地茶行推出系列設計和文化推廣，獲得2021聯發科智在家鄉競賽優等獎。（北大高中提供）

新北市立北大高中為了深耕三峽茶產業，實踐地方創生，提出「青心柑種‧數位創生」的計畫，利用GIS地理資訊系統和AR、VR科技，進行茶鄉地圖的繪製、推廣、創新茶包袋的設計，並與屢獲茶葉特優獎的天芳茶行合作，將科技導入茶行中，讓遊客能實際了解三峽茶產業的點滴故事，而校方也透過此一計畫參與2021聯發科智在家鄉競賽，從455隊、超過1800人脫穎而出，進入前4強獲得優等獎。

北大高中指出，「青心柑種‧數位創生」的計畫是與三峽地方文史工作者、數位科技專家與在地青農跨域合作，關注在地茶產業沒落的危機，並用GIS、MR科技導入，讓民眾透過虛實整合的技術，了解三峽茶的歷史和發展，盼重現過往茶文化的風光。

文史工作者林炯任說，三峽茶文化最早可追溯到乾隆28年（1763年），迄今已有258年的歷史，但很可惜的卻往往不為人知，這幾年北大高中積極以校本課程系統的爬梳三峽茶的發展脈絡，也結合師生共同辦理三峽綠茶季、新春封茶雅集、親子紀錄片影展等活動，這次能與學校共同參加智在家鄉的競賽，也是希望能向下扎根傳承三峽茶的燦爛文化。

北大高中圖書館主任朱肇維表示，校方注重與在地文化的連結，學校推行的「鳶山峽客行‧染繪碧茶鄉」課程就曾獲得今年教育部的教學卓越獎，透過這次跨界合作，學生可以開始思索如何為在地文化貢獻，在地茶行也可以將場域和科技結合，遊客透過參觀茶廠，掃描QR code的方式，就可以直接了解茶葉、茶行歷史，對於行銷在地產業有所幫助。

朱肇維說，這次獲獎後，校方也在考慮與更多茶行合作，未來更希望擴大體驗活動，透過產官學合作方式，帶動地方發展，傳承三峽茶文化。

北大高中校長施雅慧表示，北大高中今年陸續獲得教育部閱讀磐石學校、教學卓越獎、標竿圖書館到智在家鄉的榮耀，這些都是師生共同耕耘與努力的成果，未來校方也會在此基礎繼續與社區緊密連結，共同為家鄉貢獻一分心力。