《CNBC》知名財經節目主持人Jim Cramer周三表示，他尚未準備出脫任何輝達（Nvidia）股票，儘管他最近確實賣掉了一些超微（AMD）和福特股票將獲利入袋。

Cramer表示，他認為有朝一日輝達的股票市值可能達到10兆美元。

周三輝達股價下挫3.79%，收在314.35美元，但盤後反彈上漲1.04%，報317.62美元。今年以來輝達股價飆漲140%，市值逼近8000億美元。

Cramer特別鐘愛這家全球最大繪圖處理器與人工智慧晶片製造商早已不是秘密，甚至為他的狗狗命名為「Nvidia」。此前在自己的節目上，Cramer也曾公開對輝達執行長黃仁勳所提出的「元宇宙」（metavers）發展願景讚譽有加。黃仁勳表示，透過輝達開發的Omniverse元宇宙平台，企業可大幅節省成本並提高效率。

上個月Cramer走了一趟矽谷，也到了輝達總部訪問黃仁勳。在這趟行程之前，輝達才剛公布意外強勁的第三財季營收獲利表現，以及呈現爆炸式增長的財測。

輝達第三財季（截至10月31日）營收年增約50%，達到71億美元，優於市場預估的68.3億美元，並再創歷史新高。經調整後每股盈餘為1.17美元，亦超出市場預期的1.11美元。該公司預估本季營收為74億美元加減2%，優於分析師預測均值68.6億美元，也意味著可能再創新高。

Cramer周三表示：「我去到了那裡，也看到了一些東西，我和黃仁勳去了一趟『時空旅行』」，他指的是有關於omniverse的見聞，以及輝達的技術將如何運用於自動駕駛車，「我得承認對輝達有些貪心，因為這可能是一檔市值達10兆美元的股票」。

與緊抱輝達股票不同，Cramer坦承最近減持了對超微和福特的投資部位。他表示其信託在10月下旬賣掉了一些福特股票，在股價漲了1倍時。他並表示他不能對超微太過貪心，因為其平均報酬率已經達到80%。