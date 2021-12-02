美女插畫家兼YouTuber「泥泥學姐」（JANiE），不僅畫工精湛還擁有甜美臉蛋與F罩杯的傲人身材，過去曾因被人拍到穿著爆乳裝在捷運上打瞌睡而爆紅，IG吸引超過177萬人追蹤。近日她再度更新近況，分享自己去整骨的過程，但火辣的穿搭還是讓網友們全歪樓。

泥泥學姐昨（1）日於IG上PO文表示「之前做健檢拍X光意外發現，我有S級側彎的脊椎欸，最近工作真的很多很忙，終於空出時間去給專業的喬一下」，並透露自己的YouTube頻道已經更新。

公開的影片中，只見泥泥學姐穿著一件黑色的深V上衣與牛仔短褲，將外套一脫傲人的上圍曲線立刻呼之欲出；之後當她一躺到床上，圓潤雙峰再度倒出來，加上邪惡的上帝視角拍攝女整骨師父按壓的過程，讓網友忍不住暴動，紛紛留言「這是福利文吧」、「需要按摩請找我」、「讓開！讓專業的來」、「 一堆專業的人士馬上出現！是不是都免費？」、「真軟」、「肯定是真的」、「這角度好好，噴鼻血」、「看著看著一小時又過去了…」、「學屁吉他去學按摩」；網紅好友Davio及郭鬼鬼都忍不住留言「請問有缺師傅嗎」、「我的鬼手專治胸部腫脹」，吸引將近24萬人觀看。

另外，泥泥學姐前幾日也曾在貼文中激勵網友「沒有必要永遠保持積極樂觀，真的不開心的時候，就盡情不開心吧！但也不可以放任自己，沈淪在悲觀裡無法自拔就是了」，貼文中也不忘替自己推出的寫真書宣傳，並曬出穿著比基尼將雙峰放置在溫泉池邊的辣照，同樣令網友大噴鼻血。