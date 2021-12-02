新光醫院院長侯勝茂。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

新光醫院副院長洪子仁。（新光醫院提供／林周義台北傳真）

2021台灣醫療科技展今正式開幕，新光醫院今年與新光人壽、新光銀行、新光保全以「卓越體驗，永續新光」主題推出6大展區，開幕式上更邀請樂天女孩暖場，並由董事長吳東進率領啟動儀式。今年新光推出一系列舞台及集點卡好康活動，只要民眾參與體驗，即可集點兌換LED虎年燈等好禮，盼讓民眾滿載而歸。

新光醫院院長侯勝茂表示，新光集團致力於提供全面照顧，新光人壽負責保障民眾的安全、新光銀行提供財務保障，新光醫院則協助解決健康問題。新光醫院副院長洪子仁表示，新冠肺炎疫情後，民眾的健檢需求改變，今年新光設置住宿型健檢中心，民眾可在健檢前一天入住，接受完整衛教後，隔日再接受檢查。目前接受檢查的民眾中，有26％有息肉而不知，另有21人檢出早期癌症，希望各位注意自身健康，虎年將至，祝福民眾能「虎虎生風」，也能平安度過疫情。

今年新光醫療展由樂天女孩暖場，現場氣氛熱烈，董事長吳東進也率領展開啟動儀式。新光醫院今年與新光人壽、新光銀行、新光保全以「卓越體驗，永續新光」主題推出6大展區，其中新光醫院導入無擾式數據感測器、手持式非侵入式血流感測器及遠距醫療方案；新光人壽以「新板傑士堡樂齡宅」為主軸，是全台唯一獲SNQ國家品質標章肯定的銀髮健康宅，展出CARE U照護系統等多項智能樂齡設備。

新光銀行則展出OMNI- U數位帳戶，聯手Fin-Tech業者跨業合作，打造微型企業線上平台；新光保全則有智慧生活所需的解決方案，將物聯網、大數據結合監控，將服務從安全保障擴大到安心照護，提升到智慧生活。在醫療科技展中，新光也推出一系列舞台及集點卡好康活動，只要民眾參與體驗，即可集點兌換LED虎年燈等好禮，盼讓民眾滿載而歸。