高雄知名無菜單料理-雅樂廚苑，運用當季食材並結合不同烹飪手法，經營3年多來累積不少老饕，團隊歷經多時籌備，在高雄義享時尚廣場設立第二品牌「蘼樂餐酒Lees Garden Wine Bar」。

「蘼樂」以無國界精品餐酒之名插旗義享天地，餐廳風格結合金、木、水、火、土五行元素，鋪上仿真草叢石階的地毯，花瓣紛飛的燈飾裝潢，打造時尚餐酒餐廳，讓人一踏入彷彿置身後花園般的氛圍，令人感到放鬆。

時尚迷幻的風格環境，更以大理石打造高貴吧台，粉藕珊瑚絨的座椅搭配白皙花型燈，讓用餐環境更顯高雅明亮，室內環境小而巧緻，適合情侶約會或與親密的人一邊共享時光。店內最受矚目的鎮店之寶，是有著重達288公斤的彌勒佛坐鎮。

品牌創辦人Lisa李怡瑩表示，彌勒佛不僅有象徵招財之意，更是世界公認的幸運物，歡迎來用餐的客人，可以笑口常開，還可以摸摸彌勒佛，沾沾喜氣添好運。

餐廳菜色以台灣在地農產、配合季節時令、畜牧肉品為主，利用西式擺盤融合各種不同料理元素，製作出無國界料理，並精選多國佳釀葡萄酒、香檳、精釀啤酒等，搭配時下流行的融合菜系，滿足不同消費者的味蕾。

即將迎來的聖誕月，蘼樂也推出聖誕限定雙人套餐，包含蘼樂招牌沙拉、拿手手路菜桂花蟹肉捲、主廚濃湯、松露海鮮天使麵、主餐三選一（板腱牛、嫩煎鴨胸、小戰斧豬排）、還有節日限定甜點與飲品，套餐價1899元（原價2560元）。提前預約用餐，加贈特製紅酒燉牛腱冷凍料理包一份。

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