德國即將上任的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天承諾在處理中國議題上將訴諸「對話和強硬」，且不排除抵制明年2月舉行的北京冬季奧運。

法新社報導，社會民主黨（SPD）的蕭茲（Olaf Scholz）領導的新內閣一旦宣誓就職，40歲綠黨（Green Party）籍的貝爾伯克預計將成為德國史上首位女性外交部長。

總理梅克爾（Angela Merkel）執政16年期間，德國經歷以商業為導向的實用主義時期，貝爾伯克矢言上任後要以人權為外交核心，意味著將對中國和俄羅斯等專制政權採取更加武斷的立場。

貝爾伯克接受「日日新聞報」（Die Tageszeitung）訪問時表示：「以價值觀為導向的外交政策始終是對話與強硬的結合。」

她說：「就長遠來看，絕口不提並非一種外交形式，即使近年來有些人是這麼認為的。」

研究國際法的貝爾伯克特別舉出中國新疆省境內維吾爾人所受的待遇、中國記者張展遭拘押，以及中國女網好手彭帥安危的不確定一事，都是令人關注的議題。

貝爾伯克表示，她不排除抵制即將登場的北京冬季奧運。北京冬奧預定明年2月4日至20日舉行。

她說：「我們應該更密切觀察這場奧運。各國政府有不同的應對方式，我們肯定會在接下來幾週內加以討論。」

美國總統拜登11月表示，考慮外交抵制北京冬奧，以抗議中國侵害人權，屆時美國運動員雖仍將參賽，但美國政府代表將避免出席。